Как сделать, чтобы в доме всегда пахло свежестью и было меньше пыли: секрет корейцев

С этим поможет одно популярное средство, которое найдется в арсенале у каждой девушки

Приятный аромат в доме придает ему особый уют. Хочется, чтобы в комнатах всегда был запах свежести, но иногда даже дорогие распылители имеют слишком "химический" состав и вместо того, чтобы насладиться приятными нотками, приходится пить таблетки от головной боли. Мы уже рассказывали, какие эфирные масла способны заменить бытовую химию, а теперь откроем секрет, который позволит вам раз и навсегда отказаться от ароматизаторов для комнат.

Оказывается, можно самостоятельно приготовить освежитель воздуха, от которого точно не будет тошнить. Таким средством уже давно пользуются корейцы. О бюджетном лайфхаке, который на самом деле решает сразу две проблемы, рассказывает woman24.

Чтобы приготовить ароматизатор для дома, нам понадобится вода и обычный кондиционер для волос. Но лучше выберите тот, у которого нежный ненавязчивый запах.

В бутылку с пульверизатором налейте чистую воду и добавьте кондиционер. Тщательно взболтайте. Подождите, пока кондиционер полностью растворится в воде, затем нанесите спрей на различные поверхности и протрите губкой, полотенцем или салфеткой. Этим средством можно обрабатывать не только мебель, но и поверхности бытовой техники, например микроволновки, стиральной машинки или холодильника. Поскольку раствор можно хранить много месяцев подряд, можете приготовить сразу целую бутылочку самодельного освежителя воздуха.

Кстати, кондиционер для волос – это еще и отличный антистатик. То есть еще одним преимуществом такого хитрого трюка будет то, что на обработанных местах будет меньше оседать пыль.

Раньше мы рассказывали, как легко убрать плесень на стенах, не снимая обоев. Есть целых три народных метода, позволяющих быстро избавиться от грибка на стенах и при этом не тратиться на дорогие средства.