От пыли не останется и следа: три необычных средства для уборки, о которых не все знают

Простые лайфхаки значительно упростят очистку разных поверхностей от пыли

Избавиться от пыли навсегда вряд ли возможно, но некоторые трюки при уборке заметно замедляют ее повторное появление. Многие при чистке пыли используют глицерин, но есть и другие эффективные средства и подручные материалы.

Пыль может стать проблемой в вашем доме зимой, когда вы реже открываете окна, пишет ChronicleLive. Подробнее о действенных лайфхаках против пыли рассказал эксперт по дизайну интерьеров британской компании MyJobQuote Райан Макдонаф.

Детское масло

Пыль может легко собираться на деревянных поверхностях, и это может быть настоящей проблемой. Тем не менее, детское масло способно сделать ваши деревянные поверхности чистыми и блестящими. Просто нанесите небольшое количество масла на чистящую салфетку и протрите деревянные поверхности круговыми движениями.

Кондиционер для ткани

Пыль может испортить внешний вид вашего блестящего стеклянного стола, но трюк с использованием кондиционера для ткани и воды может предотвратить скопление пыли. В распылителе смешайте две столовые ложки кондиционера для белья и одну чашку воды, встряхните бутылку. Распылите смесь на чистящую ткань, чтобы смочить ее, и протрите весь стол, это предотвратит оседание пыли на поверхности стекла.

Носок

Пыль часто собирается в местах, которые трудно полностью очистить, например, внутри абажуров. Попробуйте сменить тряпку на чистый носок, наденьте ее на руку и протрите все углы и закоулки. Для этого не нужно покупать новые носки, если вы используете чистую пару, все будет работать идеально.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что от пыли страдает телевизор. Есть ряд правил, которые идеально очистят экран, но не повредят поверхность.