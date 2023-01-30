Что нужно сделать с матрасом, чтобы предотвратить постельных клопов: простые советы

Уходу за постельными принадлежностями стоит уделить особое внимание

Чтобы постель была чистой и свежей, важно не только регулярно стирать простыни и наволочки. Определенных правил ухода требует матрас. Иначе есть риск, что в нем заведутся постельные клопы.

Как пишет издание Express, постельные клопы очень распространены и невероятно быстро размножаются. Поэтому важно избавиться от очага насекомых как можно скорее. В этом помогут простые, но эффективные лайфхаки.

Лайфхак №1. Избавьтесь от постельных клопов помощью тепла или холода

Температура — это эффективный способ избавиться от постельных клопов в матрасе. Соберите пораженное постельное белье или одежду и постирайте их в очень горячей воде в течение 30 минут. В качестве альтернативы можно положить пострадавшие предметы в морозильную камеру с температурой не менее 0 градусов по Фаренгейту (около -17 по Цельсию). Оставьте их там на четыре дня, чтобы убедиться, что все постельные клопы мертвы.

Лайфхак №2. Используйте пар

Чтобы уничтожить постельных клопов, используйте отпариватель на матрасах, диванах и других местах, где прячутся эти твари. Пар образуется из воды при температуре 100 градусов, что может убить практически любое насекомое. В большинстве случаев пар, медленно и равномерно наносимый практически на любую поверхность, будет эффективен для уничтожения постельных клопов. Если речь идет о предметах мебели, то медленно пройдитесь по плоскостям и сосредоточьтесь на щелях и местах, где есть болты и винты, потому что именно там могут прятаться постельные клопы.

Лайфхак №3. Накройте матрасы

Вы можете приобрести чехол от постельных клопов, чтобы покрыть матрас и основание кровати. Чехлы с застегнутой молнией предотвратят проникновение постельных клопов. Покрытие также образуют защитный барьер, который не дает постельным клопам кусать вас, пока вы спите.

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