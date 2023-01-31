Как разморозить мясо за 10 минут без микроволновки

На разморозку мяса у вас уйдет примерно 10-20 минут.

Если придерживаться "традиционного" способа разморозки мяса, то в зависимости от размера куска можно и целый день прождать. Хорошо, если это время есть, однако когда его нет, то на помощь приходят хитрости и лайфхаки, которые сокращают время разморозки. К примеру быстро разморозить мясо с помощью уксуса, но и это не самый простой способ.

Для быстрой разморозки вашим союзником является не что иное, как горячая вода, пишет портал santeplus. Стоит отметить, что волноваться не стоит, ведь этот метод очень безопасен и в мясе не смогут размножаться бактерии.

Как быстро разморозить мясо горячей водой

Метод очень прост:

Сначала нагрейте воду в кастрюле до 60°C. Затем выключите огонь.

Тем временем положите мясо в герметичный пакет для заморозки и поместите его в кастрюлю с подогретой водой.

Время от времени перемешивайте. При необходимости можно даже добавить больше горячей воды.

Примерно через десять минут мясо полностью разморозится.

Ранее "Телеграф" писал, как еще можно быстро разморозить мясо. Для этого вам понадобится соль и 20 минут времени.