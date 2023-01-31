Грязная насадка для душа "крадет" напор воды: какое копеечное средство мгновенно очистит лейку

Душевую лейку периодически нужно очищать от налета

Насадка для душа используется очень часто и со временем загрязняется. Однако убрать известковый налет с лейки не менее просто, чем накипь из чайника. Более того, можно обойтись лишь натуральным средством, который есть в любом доме — столовым уксусом.

О лайфхаке по очистке насадки для душа рассказывает издание Express. Сообщается, что держать душевую лейку в чистоте очень важно. Если вы обнаружили, что напор ухудшился, скорее всего, насадка для душа забита грязью и минеральными отложениями.

Чтобы сделать чистящее средство, возьмите уксус, полиэтиленовый пакет, веревку или резинку, а также старую зубную щетку или мочалку. Начните с очистки от рыхлой грязи и известкового налета с помощью зубной щетки или мочалки, а затем наполните пакет уксусом. Наденьте полиэтиленовый пакет на насадку для душа, пока она полностью не погрузится в воду, а затем закрепите с помощью веревки или резинки.

Убедитесь, что пакет завязан достаточно туго, чтобы не соскользнул, как только вы ее отпустите. Оставьте лейку отмокать не менее чем на час. Затем снимите пакет и смойте любые остатки горячей водой. С помощью зубной щетки или тряпки сотрите излишки грязи или известкового налета, которые не были удалены уксусом. После этого следует еще раз промыть насадку для душа под краном, чтобы удалить последние минеральные отложения и запах уксуса. К слову, заодно почистите внешнюю сторону лейку губкой, уксус придаст ей яркий блеск.

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