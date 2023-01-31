Избавьтесь от масляных пятен на одежде за 10 минут без стирки: все что нужно, есть на кухне

Удалить масляные пятна можно очень бытро и просто, особенно если они еще свежие.

Масляные пятна часто незаметны, но очень устойчивы, и часто проявляются в виде ореола на ткани и имеют тенденцию затемнять или слегка желтить пораженный участок. Удаление масляных пятен может быть сложной задачей, однако все решаемо. Более того, справиться с различными пятнами можно с помощью простых подручных средств.

Есть решения, позволяющие эффективно избавиться от следов масла даже без стирки, пишет портал santeplus. Более того, все нужные средства есть всегда под рукой, только нужно заглянуть на кухню.

Как вывести масляные пятна с одежды без стирки

Жидкость для мытья посуды и соль

Нанесите на пятно средство для мытья посуды, так чтобы оно полностью накрыло следы масла. Важно нанести достаточное количество средства, чтобы оно хорошо впиталось. Когда жидкость впитается, засыпьте пятно солью и оставьте на 10 минут. Это позволит моющему средству полностью проникнуть в ткань и начать расщеплять жир. Важно не дать области высохнуть перед ее обработкой.

После этого соль в испачканной части нужно счистить старой зубной щеткой и протереть влажной тряпкой. Пятно обычно исчезает сразу. Если кое-где еще видны следы, стоит повторить процедуру.

Пищевая сода и уксус

Пищевая сода — очень эффективное средство для удаления масляных пятен с одежды. Сначала промокните как можно больше масла тряпкой или бумажным полотенцем. Затем щедро посыпьте пятно пищевой содой и оставьте на ночь, чтобы пищевая сода впитала грязь. После распылите на ткань смесь воды и уксуса и оставьте на 30 минут, и потрите пятно средством для мытья посуды, пока оно не исчезнет.

Раньше мы рассказывали, как легко убрать пятна от дезодоранта из темной одежды. С этим поможет одно доступное средство, которое найдется в каждом доме.