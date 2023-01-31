Тараканов больше не увидите: дешевый и реально рабочий способ, как избавится от незваных "гостей"

Избавится от тараканов можно с помощью самодельной приманки

Тараканы в доме — это достаточно распространенная проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки. Средств, которые могут помочь решить эту проблему также много, однако не все они работают, а некоторые очень дорого стоят. Чтобы 100% вредители исчезли — отличным способом будет сделать самодельную ловушку.

Как сделать самодельную липкую приманку, которая реально работает и стоит копейки, рассказал портал Ukr.Media. Вам понадобится только скотч.

Как избавится от тараканов: "рецепт" самодельной ловушки

Действительно для создания такой ловушки вам стоит приобрести "особый" скотч. Лучше всего с "заданием" справится армированная клейкая лента. Найти ее можно в хозяйственных и строительных магазинах.

Отрежьте полоску 25 см (можно больше), и загните края так, чтобы ловушку можно было переносить. В центр положите приманку: желательно чтобы это было что-то с ярким запахом. Уложите липкую ловушку за кухонным гарнитуром, поближе к трубам, а также в местах где вы выдели "гостей".

Стоит отметить, что каждые три дня ловушку нужно менять на новую.

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