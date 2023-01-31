Два средства против черной плесени, которая "прячется" в стиральной машине: мгновенно удаляют грибок и налет

Влажная среда способствует росту плесени на резиновом уплотнители и не только

Плесень – одна из самых неприятных проблем, которая может возникнуть в доме. Особенно часто грибок развивается в ванной комнате, где более влажно, чем в других комнатах. Плесень может скрываться даже внутри стиральной машины, однако натуральный лайфхак поможет избавиться от нее.

Как пишет издание Express, черную плесень из стиральной машины можно легко вывести даже без использования химикатов. Все, что вам нужно, вы точно найдете в своем доме. Главными помощниками при уборке станут обычный столовый уксус и пищевая сода.

Форма вашей машины является рассадником черной плесени, так как она часто прячется в углах или в уплотнители. Грязная одежда, влага и мыло регулярно попадают в машину, что может привести к росту грибка. Способствует этому и закрытые дверца и ящик для порошка сразу после цикла стирки.

Чтобы очистить стиральную машину от плесени, попробуйте лайфхак с уксусом и пищевой содой:

Разбавьте соду водой, чтобы получилась густая паста. Нанесите на мочалку и протрите места с известковым налетом.

Налейте уксус на тряпку и тщательно протрите уплотнитель, чтобы удалить плесень.

Уксус отлично подходит для очистки из-за его кислотности, вещество может растворять минеральные отложения, грязь, жир и грязь, а также убивать бактерии. Тогда как и сода является отличным чистящим средством, поскольку растворяет грязь и жир и может дезодорировать некоторые запахи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить стиральную машину. Есть несколько эффективных способов, не требующих лишних вложений.