Пюре станет вдвое вкуснее за секунду: какой секретный ингредиент надо добавить

Большинство хозяек, оказывается, неправильно готовят картофельное пюре

Казалось бы, что может быть проще приготовления обычного пюре? Однако случается, что блюдо получается не очень вкусным, причем без видимых причин. То картошка "никакая" по вкусу, то консистенция слишком водянистая… Чтобы такого не случалось, нужно соблюдать несколько простых правил приготовления картофельного пюре, а еще можно воспользоваться секретными лайфхаками, которые помогут значительно улучшить вкус и аромат блюда.

О трех хитрых трюках, которыми должна обладать каждая хозяйка, рассказывает prostoway. Зная эти секреты, ваше картофельное пюре больше никогда не будет пресным, а каждый раз будет радовать непревзойденным вкусом.

Секрет №1. Не мельчить

Мы привыкли перед отвариванием картофеля его мелко нарезать. И в этом кроется главная проблема — на самом деле надо выбирать плоды среднего размера и варить их целыми, а потом просто растолочь. Так пюре будет намного вкуснее и не будет "водянистым".

Секрет №2. Меньше воды

Не нужно наливать полную кастрюлю воды — она должна едва покрывать картофель. Лучше даже на 1-2 см меньше налить, чтобы весь вкус оставался в картофеле, а не уходил в навар, который мы все равно потом сольем.

Секрет №3. Пряности

Ваше пюре станет вдвое вкуснее, если добавить во время варки лавровый лист, луковицу, несколько зубчиков чеснока или веточку укропа. Более того, эти ингредиенты можно комбинировать, чтобы вкус был ярким и насыщенным.

Раньше мы рассказывали, как сделать целую гору котлет всего из горсти фарша. Если добавить в него один секретный ингредиент, то вкус блюда не изменится, зато количество сочных котлет значительно увеличится.