Правило пяти минут изменит вашу жизнь: как быстро убрать в ванной комнате

Чрезвычайно интересный метод, который по силам каждому

Обычно уборка в ванной — это та еще морока. Здесь хозяйке нужно и раковину хорошо помыть, и ванную/душ, и унитаз, и зеркало, и пол. А еще есть полочки со всякими безделушками… Словом, времени на это все уйдет немало. Но, только если вы не знаете о "правиле 5 минут".

Что оно означает и как это работает, объясняет pixelinform. Выяснилось, что если тратить каждый день буквально по 5 мин на уборку ванной комнаты, то потом не придется часами "возиться" с оттиранием разных поверхностей.

1-я минута

Первую минуту тратят на то, чтобы разложить все разбросанные вещи на свои места. Грязное белье отправьте в корзину, тушь для ресниц, тональный крем и помаду – в косметичку, а ватные палочки проставьте обратно на полку.

2-я минута

Время для турбо-очистки. Нанесите моющие средства на поверхность ванны, унитаза и раковины и быстрыми движениями избавьтесь от грязи. Не забудьте убрать пыль с горизонтальных поверхностей.

3-я минута

Эти 60 секунд стоит потратить на то, чтобы привести в порядок все аксессуары – висящее на сушилке полотенце или шторку для ванной. Их нужно хорошо расправить, чтобы все выглядело идеально. Кроме того, самое время навести порядок между баночками с шампунями, бальзамами, скрабами и кондиционерами.

4-я минута

Теперь быстро протрите зеркала и смесители. Если это делать регулярно, они будут сиять чистотой и больше не придется тратить много времени на уборку налета и оттирание стекла.

5-я минута

Поскольку ванные комнаты обычно небольшие по размерам, этого времени достаточно, чтобы протереть пол влажной тряпкой. Здесь логика так же проста — если делать это каждый день, то грязи будет гораздо меньше и на это действительно будет хватать минуты.

Раньше мы рассказывали, чем помыть окна, чтобы они засияли уже через 10 минут. Этот хитрый трюк с белым уксусом считается одним из самых дешевых и одновременно одним из самых эффективных.