Можно справиться и без сантехника: как прочистить унитаз без вантуза всего за 3 минуты

Несколько минут, и засора как будто и не было

Забитые туалеты – это такая же частая проблема во многих домах, как и засоры в раковине. Трубы могут легко засориться, если не обращать внимания на отходы, которые мы выбрасываем в унитаз. Самый простой способ — воспользоваться вантузом, но что делать если его нет?

Чтобы побороть засоры в унитазе если у вас нет вантуза, можно использовать швабру и полиэтиленовый пакет, пишет портал santeplus. Как это работает — читайте далее.

Как прочистить унитаз шваброй

Накройте швабру полиэтиленовым пакетом, предварительно убедившись, что в нем нет дыр. Плотно завяжите пакет вокруг швабры, затем вставьте метлу в туалет, двигая шваброй вверх и вниз, чтобы прочистить унитаз, как если бы вы использовали вантуз. Повторите это движения два или три раза, чтобы избавиться от засорения.

И на будущее: если ваш унитаз постоянно засоряется, пересмотрите свои привычки и следите за тем какой мусор, который вы выбрасываете в туалет. Возможно большинство из этого нужно выбрасывать в мусорное ведро.

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