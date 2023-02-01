Три гениальных лайфхака спасут ковер от любых пятен: нужные средства легко найдутся в доме

Если действовать оперативно, то пятна с ковра очень легко убрать

Ковры часто страдают от пятен. Над этим могут "постараться" домашние питомцы, да и мы сами иногда роняем на пол пищу, к примеру. К счастью, с помощью подручных средств можно без хлопот очистить ковер в домашних условиях от любых загрязнений, пятен и неприятных запахов.

Есть три действенные лайфхака, которые помогут привести ковер в порядок, передает chroniclelive. Необходимые для них средства вы точно найдете у себя дома. Речь идет об уксусе, пищевой соде и, как бы странно не звучало, картофеле или хлебе.

Лайфхак по чистке ковра с помощью уксуса

Столовый уксус может уничтожить все неприятные запахи от пятен на ковре. Вы можете удалить следы на ковре, налив уксус в пульверизатор и распылив его. Несмотря на то, что запах уксуса может быть сильным, он исчезнет и поглотит запах любого напитка или иной жидкости. Подождите, пока уксус высохнет, а затем повторите процесс, если запах еще не совсем исчез.

Способ удаления пятен с ковра с помощью пищевой соды

Если вы хотите удалить пятно от еды, приготовьте раствор из теплой воды и соды и вылейте его прямо на пятно. Оставьте на 20 минут и промойте участок влажной тканью. Используйте пылесос, чтобы собрать любые мелкие кусочки пищи.

Как очистить ковер от стекла

Обратите внимание на необычный, но эффективный способе сбора мелких осколков стекла с помощью хлеба или картофеля. Вдавив кусок хлеба или картофелины в ковер, вы соберете все осколки, не рискуя повредить пылесос.

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