Что подарить на День святого Валентина любимому: милые идеи презентов, которые можно сделать своими руками (фото)

Запомните, что презент обязательно должен быть сделан с душой и любовью

На календаре февраль, а это значит, что близится самый романтический праздник в году — День святого Валентина или День всех влюбленных, который традиционно отмечается 14 февраля. В этот день принято дарить своим любимым подарки и признаваться им в любви.

Главным атрибутом праздника является валентинка — открытка с сердечками или в виде сердечка с признанием в любви. Однако чаще всего влюбленные варят друг другу более значимые подарки. И, увы, но часто этот выбор является очень тяжелым.

"Телеграф" решил помочь представительницам прекрасной половины человечества выбрать романтический презент своему возлюбленному на 14 февраля, чтобы они не ставали героинями шуток о носках и наборах для душа. Более этого, в том, что эти подарки понравятся вашему мужчине вы можете быть уверены на 100%, ведь сделаны они будут вашими руками.

Что подарить парню на День влюбленных: пять романтических идей подарков своими руками

Самый простой вариант — романтическая открытка с сердечками. Можете украсить и подписать ее так, как вам хочется. Также можно украсить ее любимыми сладостями вашего мужчины.

Съедобный подарок — это может быть как красивый торт в виде сердца, так и завтрак в постель. К примеру можете приготовить любимому оладьи или яичницу в виде сердечка.

Банка с пожеланиями и признаниями "100 причин, по которым я тебя люблю". Это также может быть книжка или альбом с фотографиями — как пожелает ваша фантазия.

"Чековая книжка желаний" благодаря которой ваш мужчина сможет "заказать" кофе в постель, день компьютерных игр и т.д.

Массаж — зажгите ароматические свечи, купите ароматное массажное масло, и сделайте вашему мужчине приятно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие семь подарков лучше не стоит дарить женщине на праздник. А также мы еще писали, почему дарить второй половинке телефон на праздник, — плохая идея.