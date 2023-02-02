Що подарувати на День святого Валентина коханому: милі ідеї презентів, які можна зробити своїми руками (фото)

Запам’ятайте, що презент обов’язково має бути зроблений з душею та любов’ю

На календарі лютий, а це означає, що наближається найромантичніше свято року — День святого Валентина або День усіх закоханих, який традиційно відзначається 14 лютого. Цього дня заведено дарувати своїм коханим подарунки та освідчуватися їм у коханні.

Головним атрибутом свята є валентинка — листівка із сердечками або у вигляді сердечка з освідченням у коханні. Однак найчастіше закохані варять один одному значні подарунки. І, на жаль, часто цей вибір є дуже важким.

"Телеграф" вирішив допомогти представницям прекрасної половини людства вибрати романтичний презент своєму коханому на 14 лютого, щоб вони не ставали героїнями жартів про шкарпетки та набори для душу. Більше цього, в тому, що ці подарунки сподобаються вашому чоловікові, ви можете бути впевнені на 100%, адже зроблені вони будуть вашими руками.

Що подарувати хлопцеві на День закоханих: п’ять романтичних ідей подарунків своїми руками

Найпростіший варіант – романтична листівка із сердечками. Можете прикрасити та підписати її так, як вам хочеться. Також можна прикрасити її улюбленими солодощами вашого чоловіка.

Їстівний подарунок це може бути як гарний торт у вигляді серця, так і сніданок в ліжко. Наприклад можете приготувати коханому оладки або яєчню у вигляді серця.

Банку з побажаннями та зізнаннями "100 причин, чому я тебе люблю". Це також може бути книжка або альбом із фотографіями – як забажає ваша фантазія.

"Чекова книжка бажань" завдяки якій ваш чоловік зможе "замовити" каву в ліжко, день комп’ютерних ігор і т.д.

Масаж — запаліть ароматичні свічки, купіть ароматне масажне масло, і зробіть вашому чоловікові приємно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які сім подарунків краще не варто дарувати жінці на свято. А також ми ще писали, чому дарувати другій половинці телефон на свято — погана ідея.