Разгладить вещи можно и без утюга: хитрые трюки от опытных хозяек

Можно сделать утюг из кастрюли или воспользоваться "секретным" раствором с добавлением уксуса

Если дома нет света или утюг сломался либо забился накипью, которая, кстати, может испортить ваши вещи, не переживайте – их можно разгладить и без него! Опытные хозяйки знают, что есть как минимум 4 способа выглаживать одежду без электричества.

Лайфхаками на все случаи жизни делится сайт Ukr.Media. Одни более действенные, но занимают больше времени, другие — чуть менее действенные, зато быстрые. Ориентируйтесь на ткань, которую вы собираетесь гладить, и выбирайте наиболее подходящий способ.

1 — Горячий душ

Пар от горячей воды поможет обойтись без утюга и разгладить ткань. Если у вас душевая кабинка, то поставьте на дверцу поперечную "штангу", а на нее повесьте вещи на плечиках. В качестве "штанги" вы можете использовать, например, ручку от швабры, но ее нужно закрепить так, чтобы она не скатывалась. Затем открывайте в душевой горячую воду, а пар от нее, поднимаясь вверх, поможет ткани разгладиться. Старайтесь повесить одежду так, чтобы на нее не попадали брызги.

2 — Уксусный раствор

Один из самых простых вариантов выгладить одежду без утюга – воспользоваться уксусным раствором. Обычный 9% уксус смешивается с водой в пропорции 1:2. Можно добавить и меньше уксуса – это не критично, но не переживайте из-за запаха – он и так выветрится после высыхания ткани. Налейте раствор в пульверизатор (чем мельче распылитель, тем лучше) и побрызгайте вещи, развешенные на плечиках. После высыхания складки и изломы разгладятся сами собой.

3 — Кастрюля

Гладить белье можно не только утюгом, но и… горячей кастрюлей! Для этого возьмите кастрюлю и вскипятите в ней воду. Обязательно перед этим осмотрите наружное дно – на нем не должно быть грязи, жира и подгоревших участков, иначе можно безнадежно испортить светлые вещи. Слейте горячую воду из кастрюли, а дно используйте как утюг.

Иногда аккуратно выглаживать вещи можно даже с небольшим количеством воды внутри. Так кастрюля станет тяжелее, потому и гладить будет легче.

4 — Полотенце

Вещи из мягкого трикотажа, особенно, если у них есть процент шерсти, можно привести в порядок благодаря влажному полотенцу. Просто намочите полотенце и очень хорошо его отожмите. Разложите одежду на гладильной доске и накройте полотенцем. Прижмите его чем-то тяжелым с ровной поверхностью (можно даже холодным утюгом) в тех местах, где есть помятость. Через несколько минут снимите полотенце и дайте одежде подсохнуть.

Раньше мы рассказывали, как за секунду заправить нить в иглу. Тремя хитрыми способами поделились китайцы — они обязательно вам пригодятся.