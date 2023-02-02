Копеечное средство из ближайшей аптеки поможет быстро прорастить семена перца

Очень простой метод, годами подтверждающий свою эффективность

Посевом перца для рассады нужно заниматься уже в конце зимы – в начале весны, ведь период прорастания у этой культуры достаточно длинный. Созревает болгарский перец в 100-150 дней с момента появления всходов, поэтому и заниматься высадкой семян следует начинать еще когда за окном холодно и морозно.

Наиболее удобный и быстрый способ проращивания – без земли. Такой метод позволяет без лишних хлопот получить сильную рассаду перцев. А чтобы семена быстрее пробились, а рассада не болела, следует воспользоваться одним копеечным средством из аптеки. Как информирует Ukr.Media, поможет с этим обычная перекись водорода.

Проращивание семян перца без земли — секреты этого способа

На дно пластикового контейнера нужно выложить бумажное полотенце, сложенное в несколько раз. Его увлажняют смесью воды с перекисью водорода из расчета 5 капель перекиси на 1 ст.л. воды. Перекись водорода – прекрасный стимулятор роста, который, кроме того, защитит семена от бактерий и грибков.

Бумажное полотенце нужно хорошо увлажнить, но при этом важно не переусердствовать — делать лужу на дне контейнера не стоит. Вода, которую полотенце не впитало, лучше сразу вылить.

На увлажненное бумажное полотенце выкладывают семена, они должны быть на небольшом расстоянии друг от друга. Контейнер закрывают крышкой или же плотно обматывают пищевой пленкой и убирают в теплое место (например, ставят на батарею, предварительно подложив свернутое в несколько раз полотенце). Оптимальная температура для проращивания семян болгарского перца этим способом – 25 градусов.

Если бумажное полотенце пересыхает, бумагу увлажняют раствором перекиси водорода. После того как семена пустят корни, их можно либо пересадить в землю, либо дождаться появления первых листочков. Во втором случае раз в 3 дня нужно опрыскивать проростки раствором перекиси водорода в концентрации 1 ч.л. средства на 1 стакан воды. А уже через 12-14 дней рассаду с листочками можно будет пересаживать в землю.

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