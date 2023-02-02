Три недорогих средства – и от пожелтений на подушках не останется следа: суперпростой лайфхак

Чистку подушек легко можно организовать дома

Со временем на подушках могут появляться пятна и пожелтевшие следы. Некоторые подушки можно чистить в стиральной машине, другие же – стирать только вручную. Однако и во втором случае вы сможете привести изделие в порядок.

Как пишет издание Express, простой и эффективный лайфхак поможет вывести желтые пятна и запахи с подушек без стиральной машины. Необходимые для этого ингредиенты легко найдутся в любом доме, а если нет, то не потянут из семейного бюджета ощутимую сумму.

При стирке подушки без стиральной машины потребуется чашка столового уксуса , четверть чашки буры (можно заменить пищевой содой ) и четыре чайные ложки жидкости для мытья посуды. Чтобы удалить желтые пятна с подушек, замочите их в горячей воде с уксусом, бурой и средством для мытья посуды. Пятна удаляются, устраняются запахи пота, а ткань подушки смягчается благодаря уксусу.

Добавим, что пищевая сода может быть использована вместо буры, которая также действует как натуральный отбеливатель и пятновыводитель. С другой стороны, средство для мытья посуды избавляется от масляных загрязнений, которые происходят из-за контакта с кожей и волосами.

Как отстирать подушки от желтых пятен без стиральной машины:

Наполните емкость горячей водой и добавьте уксус, жидкость для мытья посуды и буру (или пищевую соду). Хорошо перемешайте ингредиенты.

Поместите в смесь подушки. Руками энергично перемешайте жидкость с подушкой, чтобы та полностью погрузилась в воду.

Чтобы комбинация подействовала даже на "самые сильные пятна", оставьте подушку замачиваться на всю ночь.

Достаньте подушки из смеси через 12–24 часа, отожмите лишнюю жидкость, а затем постирайте вручную.

Чтобы удалить оставшиеся пятна, протрите их средством для мытья посуды.

После этого промойте подушку чистой холодной водой.

Чтобы избежать образования плесени или грибка на подушке, оставьте ее в прохладном месте для просушки на воздухе.

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