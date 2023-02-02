Важные нюансы при хранении вареных яиц: не все об этом знают

Если вы любите варить яйца заранее и оставлять на пару дней, учитывайте ряд правил

Правила хранения различных продуктов способны продлить их срок годности, яйца – не исключение. Важно помнить, что свежие яйца в сыром виде имеют одни требования, а продукт после варки – немного иные. Если хранить вареные яйца правильно, то они дольше останутся вкусными и свежими.

Как пишет издание Express, вареные яйца можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней при правильной температуре, хотя, по мнению экспертов, вы можете продлить это время до недели с помощью правильных лайфхаков. О них рассказала ученая Трейси Бригман — заместитель директора Национального центра домашней консервации пищевых продуктов.

Во-первых, яйца следует убирать в холодильник только после того, как они остыли. Эксперт пояснила, что когда горячие предметы помещаются в холодильник, то могут нагревать другие продукты, провоцируя опасную температурную зону, где любят размножаться бактерии.

Во-вторых, если вы очищаете вареные яйца, обязательно храните их в герметичном месте. В таком виде продукт необходимо защищать от воздействия воздуха, запахов и любых микроорганизмов. Для продления срока годности можете положить внутрь контейнера влажное бумажное полотенце, чтобы яйца не подсыхали в холодильнике, "имитируя" работу скорлупы.

В-третьих, ученая советует держать сваренные вкрутую яйца в пакете или контейнере на средней полке холодильника, где температура "наиболее стабильна". Оставление яиц при комнатной температуре даже на короткое время может отрицательно сказаться на их сроке годности. По ее словам, приготовленные яйца нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на два часа.

К слову, замораживать вареные яйца, в отличие от сырых, не стоит. После разморозки яичный белок станет жестким с водянистой текстурой и будет несъедобен.

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