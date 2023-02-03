Как существенно сэкономить на мытье посуды: один копеечный продукт сделает моющее средство еще эффективнее

Двойная экономия для тех, кто ценит свои деньги, но не хочет уступать в качестве

Мытье посуды – это задача, которая выполняется каждый день в каждой семье. У кого-то дома установлена посудомойка, для которой нужны специальные моющие средства, а кто-то занимается мытьем посуды вручную. В любом случае семье приходится постоянно тратиться на средства для мытья посуды, которые стоят немало.

Мы нашли отличный способ, который поможет вдвое сэкономить на покупке моющих средств. Этот гениальный лайфхак пригодится тем хозяйкам, которые моют посуду вручную, информирует pixelinform. Благодаря этой хитрости вам удастся удвоить содержимое бутылки с моющим средством, ни на грамм не испортив его свойств. Более того, "модернизированное" средство будет справляться с остатками пищи еще лучше!

Как сделать моющее средство для посуды более эффективным и сэкономить

Сначала надо 0,5-литровое средство для мытья посуды разлить по двум бутылкам — так, чтобы каждая из них была заполнена наполовину. Тогда возьмите мерный стакан с разметкой и высыпьте в него 200 г соды. К ней добавляется горячая вода (температура должна быть около 80 градусов, лить кипяток не стоит). Воды нужно налить столько, чтобы объем содового раствора достиг отметки "500 мл". Хорошо перемешайте содержимое емкости, чтобы вся сода растворилась, а затем оставьте раствор отстояться на 30 мин.

После этого содовый раствор разливается по двум бутылкам с моющим средством. Все надо осторожно перемешать, чтобы не образовалась пена. Буквально через минуту вы увидите, что раствор для мытья посуды стал значительно гуще. Теперь он готов к использованию.

Кстати, таким образом вы не только можете увеличить количество моющего средства, но и усилите его эффективность — посуда, вымытая с содой, будет буквально скрипеть от чистоты. Так что можете не переживать и спокойно пробовать такой лайфхак.

Раньше мы рассказывали, почему губки для мытья посуды цветные. Это не рекламный ход, а попытка производителей упростить жизнь домохозяек, ведь каждый цвет отвечает за определенный тип загрязнений и материал, для которого именно эта губка будет наиболее эффективной.