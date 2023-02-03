Странный, но действенный трюк против ржавчины: нужен один пищевой продукт

Если в доме поржавели батареи, воспользуйтесь нестандартным методом очистки

Часто различные металлические предметы подвержены ржавчине. Пострадать от ржавого налета может как кран, так и радиаторы и всевозможные трубы в жилище. Решить эту проблему можно попробовать с помощью одного нестандартного лайфхака.

Ржавые следы могут появляться при контакте кислых веществ, включая воду, с металлическими или стальными поверхностями. Хотя ржавчина безвредна, она может распространяться, если с ней не бороться должным образом. Как пишет dailyrecord, необычный лайфхак поможет устранить пятна ржавчины на радиаторе. Звучит странно, но для него понадобится популярный пищевой продукт — кетчуп.

Для лайфхака против ржавчины нужна оловянная фольга и томатный кетчуп. Рекомендуется протереть пораженный участок фольгой, смоченной кетчупом. По данным издания, такой трюк удалит ржавчину, не оставляя царапин.

Вероятно, оксид меди, придающий цвет ржавчине, растворяется в смеси слабой кислоты и поваренной соли, которые содержатся в кетчупе. Тогда как алюминий в фольге химически растворяет оксиды железа в ржавчине, к тому же, свойства материала обеспечивают более эффективный и щадящий способ физического удаления ржавчины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить стиральную машину без бытовой химии. А также мы делились действенным лайфхаком против плесени в доме, для которого нужны натуральные средства.