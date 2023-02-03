Авокадо будет храниться дольше и не темнеть внутри: ловкий трюк с особым продуктом

Простые правила продлят срок годности авокадо

Фрукты и овощи могут храниться в свежести намного дольше, если знать небольшие нюансы. Особенно внимательно стоит подходить к авокадо, ведь этот плод может быстро испортиться. Однако необычный лайфхак поможет мякоти не потемнеть, даже если вы разрезали продукт и убрали в холодильник.

Как пишет Express, есть несколько способов продлит срок хранения авокадо в свежем виде и пригодными к употреблению. Подробнее о них рассказала специалистка по питанию Кайла Чандлер. Один из лайфхаков с авокадо, к примеру, использует популярный цитрус.

Так,для хранения авокадо можно использовать лимоны. Лимонная кислота в свежевыжатом соке помогает замедлить процесс окисления, благодаря этому зеленые плоды не станут коричневыми. Все, что вам нужно сделать, это капнуть немного лимонного сока на половинку авокадо и положить его в стеклянный контейнер в холодильник. Лучше хранить авокадо в герметичном контейнере, это поможет замедлить процесс окисления, так как ограничивается воздействие свежего воздуха на плод.

Если у вас нет под рукой лимонов, то красный (фиолетовый) репчатый лук также может помочь. Возьмите половину плода с косточкой, положите в стеклянный контейнер с нарезанным луком. Овощ содержит серную кислоту, которая помогает замедлить окисление, то есть процесс потемнения авокадо. Так авокадо сможет храниться в холодильнике до пяти дней.

Ранее "Телеграф" писал, как нужно хранить хлеб. Если вы последуете одному правило касательно места, куда нужно положить продукт, то хлеб не зачерствеет.