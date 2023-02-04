Режим быстрой стирки испортит вам некоторые вещи: когда его не стоит выбирать

В некоторых случаях лучше выбрать более длительный режим стирки, который стирает вещи более деликатно

Стирка одежды – часть нашей повседневной жизни. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что можете использовать свою стиральную машину не в полную мощность? Эта техника имеет множество режимов стирки, однако большинство хозяек, для экономии электроэнергии и времени, пользуются режимом быстрой стирки. Этот режим меньше изнашивает детали стиралки, однако он не подходит для всех типов тканей и загрязнений.

Учитывая, что в этом режиме одежда стирается достаточно интенсивно, забрасывать в барабан вещи из шерсти или тонкой ткани не стоит. Для них предусмотрены совсем другие режимы стирки, сообщает сайт "Доброта". Далее рассказываем, какие еще проблемы могут возникнуть с вещами на режиме быстрой стирки.

Объемные вещи

Полотенца, постельное белье и другие вещи, хорошо впитывающие воду, нельзя стирать на режиме быстро стирки. Причина в том, что перед запуском стирки в барабан набирается вода, которую быстро впитывают полотенца, из-за чего они могут сбиться в один комок и неравномерно распределиться по барабану. Это, в свою очередь, приведет к излишнему биению о стенки и может спровоцировать поломку стиральной машины.

Плохая эффективность

Если стирать очень загрязненные вещи с устаревшими пятнами на быстром режиме, то они просто не удалятся как следует. При таком режиме намного быстрее нагревается вода, поэтому температура составляет +30…40 градусов. Вещи, конечно, при такой температуре портятся меньше, однако пылевых клещей и разных бактерий уничтожить не получится. Как и убрать сильно въевшиеся пятна.

Раньше мы рассказывали, как избавиться от масляных пятен на одежде за 10 мин без стирки. Все, что нужно для этого, уже есть на вашей кухне.