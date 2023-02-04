Сгодятся бутылки, старые упаковки и даже газеты: из чего получится прекрасная емкость для рассады

Такие самодельные контейнеры будут ничем не хуже купленных

Опытные дачники не спешат выбрасывать пакеты из-под сока и молока, а также пластиковые стаканчики из-под йогуртов и других продуктов, ведь они могут стать отличным контейнером для рассады. Более того, сделать удобные емкости можно даже из старых газет и чайных пакетиков. Поскольку в феврале уже вполне можно высаживать семена перцев, самое время задуматься и над тем, в чем вскоре будет расти ваша рассада.

Несколько крутых лайфхаков, как сделать пересадку молодых растений в почву экологичной и удобной и из чего можно сделать контейнеры для рассады, предлагает телеграм-канал "СОДа". Эти 4 способа действительно достойны внимания.

Из бутылки

Бесспорный лидер среди огородников – прозрачные пластиковые бутылки. Просто обрежьте нижнюю часть на такую высоту, как вам нужно, сделайте отверстия любым удобным для вас способом и емкость для рассады готова! Обратите внимание: верх бутылки выбрасывать не стоит, ведь им можно накрыть нежные всходы, создав своеобразный мини-теплицу.

Из упаковки из-под молока или сока

Для большой рассады, например томатов, отлично подойдут упаковки от соков или молока. Многокомпонентные стенки упаковки "тетра пак" хорошо переносят влагу и не раскисают. Однако не забудьте проделать отверстия на дне вашего контейнера и насыпать немного дренажа, чтобы корни растений не подгнивали.

Из чайных пакетиков

Заменить популярные среди дачников торфяные таблетки можно старыми чайными пакетиками. Выбрасывать содержимое уже использованных пакетиков не нужно: чай молодым растениям никак не навредит. Чтобы сделать "чайную таблетку" для рассады, аккуратно обрежьте верх пакетика и расправьте стенки, насыпьте ложкой внутрь немного грунта и установите эти самодельные горшки в большую емкость вплотную друг к другу, чтобы они не перевернулись. При пересадке молодые растения вынимать из чайных пакетиков не нужно.

Из старых газет

Еще одной прекрасной альтернативой торфяным стаканчикам для рассады могут стать самодельные бумажные емкости из старых газет. Сделать их очень просто: вырежьте из газетного или журнального листа максимально длинную полосу бумаги. По ширине она должна быть вдвое больше высоты импровизированного стаканчика. Теперь нужно несколько раз обернуть листок вокруг баллончика от лака для волос или другой цилиндрической емкости, оставляя половину ширины бумажной полоски внизу свободной – это нужно, чтобы потом сформировать дно нашего стаканчика. Для большей прочности используйте несколько отрезков бумаги. Готовые бумажные цилиндры устанавливают в большом ящике, плотно прижав друг к другу.

Раньше мы рассказывали, как сварить свеклу за 10 мин. Этот способ также работает с морковью и картофелем, но они готовятся еще быстрее – буквально за 7 мин.