Зачем всыпать соль в губку для мытья посуды: необычный, но эффективный лайфхак

Отличный трюк с губкой для мытья посуды и обыкновенной поваренной солью

Губка для мытья посуды и обычная соль — это отличные помощники на кухне. Ранее мы писали о том, как с помощью соли дезинфицировать кухонную губку, а теперь поговорим об их общей пользе для холодильника.

Раскрыт лайфхак, который позволяет устранить главную проблему этой охладительной бытовой техники. А именно помочь тем, убрав лишнюю влагу. Об этом пишет cpykami.

Как устранить лишнюю влагу в холодильнике

Надрезаем губку сбоку. Всыпаем немного соли, распределяем внутри. Помещаем губку в холодильнике, напротив отверстия для слива. В этом случае лишняя влага больше не будет скапливаться на стенках. Губку с солью можно также просто положить на полке или дверце холодильника. Делается это для того, чтобы овощи, фрукты и зелень дольше оставались свежими. Кроме того, стоит знать, что соль обладает дезинфицирующим действием.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем класть губку в лоток стиральной машинки. Решит одну из главных проблем бытовой техники.