Паркет вновь будет сиять, как новый: протрите пол всего одним копеечным ингредиентом

Этот способ подходит для всех деревянных изделий

Каждый хочет иметь роскошный паркет, который не будет скрипеть, а только радовать идеальной гладкостью и блеском. Однако для такого результата за ним следует хорошо ухаживать: мыть паркет специальными средствами, полировать его.

Если вам нужно освежить паркет или другое изделие из дерева, то вам понадобится всего 1 компонент, пишет cpykami. Он найдется в любом строительном магазине, а стоит одни копейки — и это морилка!

Как освежить паркет морилкой

Кроме самой морилки понадобятся перчатки для работы, губка для мытья посуды и бумажные полотенца. Рекомендуется подобрать морилку того цвета, который будет максимально подходить вашему паркету. Слегка намачиваем губку морилкой и натираем ею пол. Не дожидаясь высыхания, берем бумажное полотенце и тщательно протираем паркет там, где прокрасили морилкой. Повторяем так по всей поверхности пола.

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