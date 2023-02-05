Как сушить одежду зимой без отопления: простые советы сэкономят время и уберегут от неприятного запаха

Высушить белье в квартире без отопления может быть не так уж и просто

Многим украинцам приходится адаптироваться к периодическим отключениям электроэнергии и отопления этой зимой. В связи с этим граждане продолжают задаваться вопросами об утеплении квартиры или других повседневных ситуаций, которые в новых реалиях вышли на другой уровень сложности. К примеру, зимой во время отключений света и отопления сложнее высушить белье в квартире, однако существуют несколько простых советов, которые помогут в этом деле.

Как пишет издание "Апостроф", помочь высушить белье в квартире без отопления смогут пара лайфхаков:

Не стоит загружать стиральную машину по максимуму. Лучше стирать почаще, чтобы техника справлялась с объемом белья;

Встряхните сильнее белье перед развешиванием (это поможет избавится от лишней влаги);

Складки увеличивают время нужное для высыхания белья поэтому его необходимо развешивать максимально ровно. Чем дольше висит белье — тем выше вероятность появления неприятного запаха;

Желательно оставлять пространство между сушащимися рядами белья и не размещать сушилку близко к стене. Должна быть свободная циркуляция воздуха;

Плотные ткани и одежду большого размера вешайте с краев, а вот мелкие вещи из быстро сохнущих тканей поместите на центральные прутики сушилки, или на нижние, если она у вас вертикальная;

Используйте вентилятор и направьте его в сторону белья;

Сушка феном (полезна только с небольшими вещами);

Включить в режим обогрева кондиционер, который не только подсушит одежду, но и снизит влажность воздуха в помещении.

Чтобы ускорить процесс, можно поставить сушилку у духовки.

Качественное махровое полотенце может ускорить процесс высыхания белья. Влажную вещь необходимо положить на полотенце, завернуть в рулет и положить на батарею.

При этом при сушке белья без отопления категорически нельзя делать следующие вещи:

Сушить белье на конвекторах и электрообогревателях, поскольку существует риск возникновения пожара;

Сушить некоторые ткани на батарее, поскольку от прямого действия высокой температуры они могут деформироваться.

Напомним, ранее мы писали о том, когда не стоит выбирать режим быстрой стирки.

Также мы сообщали о том, на каком режиме стирать вещи, чтобы не "намотало" лишних киловатт.