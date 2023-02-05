Важно знать каждому: как правильно снимать показатели счетчиков за воду

При передаче показателей счетчика важно помнить, что стоит записывать не всю цифру

Чтобы украинцам не разориться на коммунальных услугах необходимо вовремя передавать показатели счетчиков. Однако с некоторыми из них есть нюансы.

Например, как сообщает портал portmone.com, счетчиков за воду в квартире может быть больше одного, а передавать надо не всю цифру на циферблате, а лишь ее часть.

Если в доме установлена газовая колонка или бойлер, то счетчик будет стоять лишь для холодной воды, однако если жилье подключено к центральному отоплению, то добавится также счетчик для горячей воды.

Если же кухня и ванная присоединены к разным стоякам, то счетчики могут стоять и там и там.

Зачастую эти устройства бывают двух типов — механические и электронные. В первых отображение потребленных объемов воды осуществляется благодаря механическим роликам, а во втором информация выводится на циферблат.

Чтобы снять показатели потребленной воды, стоит помнить, что ее считают в кубометрах, а не литрах.

При этом счетчик наиболее часто показывает восемь цифр, последние три из которых отделяют запятой или выделяют другим цветом. Именно эти три цифры показывают объем потребленной воды в литрах и записывать их нет необходимости.

Остальные цифры являются теми данными, которые надо передать соответствующим службам.

К примеру, если ваш счетчик показывает значение 000987,654, то передавать надо только цифру 987, которая отображает использованный объем воды в кубометрах. 654 в данном случае является потреблением воды в литрах.

Также важно помнить, что показатель можно округлять, в вышеприведенной ситуации вполне можно передать цифру 988.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не ошибиться во время снимания показателей с электросчетчика. Важно понимать, что существует несколько видов таких приборов, в том числе на несколько зон.