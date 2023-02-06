Как за минуту восстановить липучку на обуви: домашний лайфхак

Самый простой способ быстро реанимировать липкую застежку

Обувь на липучках очень удобная и комфортная. Особенно ее любят дети, которые еще не умеют как следует завязывать шнурки и пользоваться застежками, которые, кстати, тоже иногда заедают. Однако есть одна проблема: со временем липучка перестает держаться и может отклеиться прямо посреди улицы и, казалось бы, вы уже ничего с этим не сделаете.

Но на самом деле существует один проверенный лайфхак, который поможет восстановить клейкие свойства такой застежки. Хитрым трюком делится Ukr.media.

Со временем мягкая сторона липучки распушивается и забивается всевозможной пылью и мусором. Ранее в таком случае обувь приходилось нести в мастерскую, но благодаря этому лайфхаку вам больше не придется тратиться на ремонт обуви, одежды или даже сумок с липучками.

Существует простой способ вернуть им первоначальные свойства. Вам понадобится лишь обычная зажигалка или спички. Необходимо аккуратно поджечь растрепанные концы липучей части, но делать это надо очень осторожно, чтобы не сжечь ворсинки самой липучки. Эту процедуру лучше всего проводить в ванной комнате или возле какого-то другого источника воды, чтобы обезопасить себя, если что-то вдруг пойдет не по плану. Нужно лишь немного подплавить концы ворсинок, тогда они будут приклеиваться как новые.

Еще один вариант реанимировать липучку — аккуратно удалить мусор из нее с помощью иглы. Начинать следует именно с этого метода, поскольку, если липучка забилась чем-то твердым, никакое поджигание ворсинок не поможет.

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