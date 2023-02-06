Более простого способа не существует: вымыть бутылку изнутри можно с помощью риса

Крутой лайфхак, который хоть раз, да и пригодится

Иногда обычная мойка посуды превращается в настоящий квест. Если, например, отмыть нагар из кастрюль и сковородок поможет одно простое средство, которое найдется на каждой кухне, то с необходимостью хорошо вымыть изнутри посуду с тонким горлом все несколько сложнее.

Кажется, выхода нет – придется снова и снова набирать воду внутрь, трясти бутылку, выливать грязную воду и снова повторять процедуру… Однако существует гораздо более простой способ вымыть грязь из бутылки или другой посуды с тонким горлом. Этим хитрым трюком поделились эксперты издания Sante Plus.

Для начала нужно промыть емкость изнутри. Тогда, полностью опустошив бутылку и ополоснув ее от остатков напитка или еды, насыпьте в емкость пригоршню риса (она должна заполнить четверть бутылки). Лучше всего засыпать рис, используя воронку. Далее добавляем пол стакана кипятка и несколько капель воды для мытья посуды.

Закрываем тару крышкой и начинаем энергично трясти: так зерна риса отчистят грязь и въевшиеся пятна, прилипшие к стенкам. Чтобы эффект был 100%-м, трясти бутылку нужно несколько минут. Тогда ее содержимое выливают и хорошо промывают емкость изнутри чистой водой.

Раньше мы рассказывали, как устранить засор раковины всего за несколько минут. Этот действенный трюк предусматривает использование трех бюджетных средств, которые справятся с проблемой не хуже дорогой химии.