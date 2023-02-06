Засор в раковине можно прочистить всего за 5 минут: понадобится "волшебная" смесь

Простой и эффективный способ прочистить трубы, не вызывая сантехника.

Забитые стоки — это настоящий кошмар, однако со временем трубы в доме имеют свойство засоряться, даже если вы стараетесь быть бдительными. Пищевые отходы, остатки пищи, жир, моющие средства, гели для душа или волосы все же проходят по трубам, оседают на стенках и в итоге создают засор, с которым часто тяжело справится.

Оказывается, прочистить трубы можно простейшей смесью из натуральных ингредиентов, которая действует за считанные минуты, пишет портал santeplus. Более того, все ингредиенты 100% всегда есть в вашем доме.

Как быстро устранить засор в раковине

Смешайте стакан уксуса с шипучей таблеткой аспирина.

Вылейте эту смесь в канализацию через сливное отверстие. Важно: заткните это отверстие заглушкой или, если ее нет, прижмите рукой влажную тряпку (чтобы химическая реакция происходила в трубе, а не в воздухе).

Оставьте действовать на 5 минут и после спустите горячую воду в канализацию.

Если у вас нет таблетки аспирина, замените ее столовой ложкой пищевой соды, это так же эффективно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить раковину до блеска. Свести на нет жирные разводы, пятна и грязь можно с помощью всего трех ингредиентов.