Блеск и никаких разводов: ловкий лайфхак с двумя недорогими средствами идеально очистит духовку

Привести духовой шкаф в порядок можно без лишних хлопот

Духовка – один из часто используемых бытовых приборов на любой кухне. Как и обычная плита, духовой шкаф подлежит регулярной чистке. Сделать это можно даже без использования агрессивных моющих средств с химикатами.

Как рассказывает издание Express, есть один простой, но весьма эффективный лайфхак для чистки духовки. Благодаря двум натуральным средствам вы с легкостью отмоете поверхность от жира до блеска, причем не оставите никаких разводов. Духовка будет идеальной чистой.

Используйте два натуральных средства — половинку лимона и пищевую соду. Так, сода способна легко растворять грязь и жир, порошок также устраняет запахи, а еще удаляет пригоревшие остатки пищи, не оставляя резких царапин. Лимон, с другой стороны, удаляет определенные отложений.

Как очистить духовку с помощью лимона и соды

Чтобы очистить внутреннюю часть духовки, приготовьте густую пасту, состоящую из пищевой соды, воды и сока, выжатого из лимона. Вам нужно сделать пасту достаточно густой, чтобы ее можно было натирать внутри духовки, но не слишком жидкой.

Распределите раствор по всей духовке и оставьте на время от 10 минут до 12 часов, в зависимости от того, насколько грязная ваша духовка. Затем с помощью чистой влажной губки сотрите пригоревшие пятна. Наконец, протрите внутреннюю часть духовки влажной тряпкой или старым полотенцем.

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