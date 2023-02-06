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В iPhone раскрыли малоизвестную функцию, которая облегчит жизнь

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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iPhone может помочь вам заснуть
iPhone может помочь вам заснуть

Эксперты считают, что белый шум помогает в борьбе с бессонницей

После того, как компания Apple представила новую операционную систему iOS 15, перед пользователями открылся ряд обновленных функций. Это коснулось и уведомлений, и камер, и Apple Music. Впрочем, некоторые функции все еще остаются малоизвестными.

Так, в комментарии для DailyMail эксперты рассказали о полезном обновлении в Apple, о котором до сих пор знает не так много пользователей.

В смартфонах iPhone появился белый шум – равномерный фоновый звук с частотами всего звукового диапазона от 20 до 20 000 Гц. Эксперты считают, что белый шум помогает в борьбе с бессонницей – он делает незаметной разницу между шумом из окружающей среды и любыми препятствиями, которые могут стимулировать наш мозг (например, лай собак, грохот автомобиля).

В iPhone доступны шесть успокаивающих фоновых звуков, которые могут воспроизводиться всю ночь: от шума дождя до океана.

Как включить белый шум на смартфоне?

"Настройки" – "Специальные возможности" – "Аудиовизуализация" – "Фоновые звуки".

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