Зачем класть лимон в губку для мытья посуды: хитрость, которая облегчит вам уборку

Это решение всегда эффективно, и подходит для всех видов посуды

Лимон — это не только чрезвычайно ценный и универсальный цитрусовый фрукт, но и отличное природное антибактериальное средство. Поэтому многие хозяйки используют этот ингредиент и во время мытья посуды.

Как отмечает портал santeplus, губка для мытья посуды, пропитанная лимоном, способна решить многие неудобства. Оказывается, каждый раз, когда губка с лимоном намокает, цитрусовый сок дополняет моющее и помогает удалять пятна с тарелок.

Как мыть посуду лимоном и губкой для посуды

Первое, что нужно сделать — это слегка надрежьте губку между желтой и зеленой частями, а затем вставьте дольку цитруса внутрь разреза. А после мойте посуду как обычно. Благодаря своему соку, лимон с легкостью удаляет различные пятна на тарелках и полирует посуду.

Также помимо способности очищать поверхности и удалять стойкие пятна с посуды, лимон оставляет опьяняющий аромат, который устраняет даже самые трудно поддающиеся борьбе неприятные запахи.

Раньше мы рассказывали, почему губки для мытья посуды цветные. Это не рекламный ход, а попытка производителей упростить жизнь домохозяек, ведь каждый цвет отвечает за определенный тип загрязнений и материал, для которого именно эта губка будет наиболее эффективной.