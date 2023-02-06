Убрать суперклей из кожи очень просто: нужные средства точно есть в вашем доме

Самые эффективные лайфхаки, которые точно помогут в столь серьезной ситуации

Суперклей – это очень крепкий клей, который трудно удалить после того, как он приклеился к поверхности. Им, например, можно легко склеить треснувшую подошву на обуви и после этого такая пара еще долго вам прослужит. Однако если клей попал на кожу, удалить его будет проблематично.

Несколькими действенными лайфхаками, которые помогут избавиться от суперклея, не вызывая раздражения или повреждения кожи, делится "24 канал". Эти методы подразумевают использование подручных средств, которые точно найдутся в вашем доме.

1 — Жидкость для снятия лака

Смочите ватный диск в жидкости для снятия лака и приложите к коже в месте, к которому прицепился клей. Немного потрите, а затем осторожно сотрите слой с помощью пемзы.

2 — Жидкое мыло или моющее средство

В небольшую емкость наберите теплую воду, добавьте жидкое мыло или моющее средство для посуды, хорошо размешайте. Опустите в жидкость руки и подержите там несколько минут. После этого попытайтесь отчистить клей с помощью жесткой мочалки.

3 — Масло

Сразу после того, как на кожу попал суперклей, смажьте это место растительным или маслом для массажа. Оставьте на несколько минут и вы заметите, что клей начинает сам отслаиваться от кожи. После этого нужно помыть руки теплой водой.

4 — Вазелин

Это средство смягчает клей и кожу. Уже через несколько минут после нанесения вы можете слегка помассировать место, куда попал клей – он понемногу начнет отслаиваться от кожи.

Раньше мы рассказывали, как за минуту восстановить липучку на обуви, одежде или сумке. Этот гениальный лайфхак поможет сэкономить на походе в мастерскую и на замене липучек.