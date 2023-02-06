Порошок своими руками: из каких подручных средств его можно сделать
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Ингредиенты для альтернативного порошка легко найдутся в доме
Не все предпочитают использовать для стирки агрессивные моющие средства. Поэтому можно найти замену магазинному порошку, сделав смесь своими руками в домашних условиях. В качестве составляющих понадобятся средства, которые вы без труда отыщите в своем доме.
Как пишет издание Express, лайфхак по изготовлению самодельного порошка рассказала блогерша, хозяйка с многолетним опытом Нэнси Бертуистл. Она призвала следовать советам наших бабушек и мам, немного ограничив применение химии в бытовых целях.
Что нужно для изготовления домашнего порошка:
- 30 г соды
- Кусок мыла
- 1 чайная ложка жидкости для мытья посуды
- Ароматное эфирное масло (по желанию)
- Мыло или пищевой краситель (по желанию)
- Блендер или венчик
- 250 мл кипятка
- Кувшин
- Нож
- Разделочная доска
Как сделать порошок в домашних условиях:
- Мелко нарежьте кусок мыла и положите его в блендер, чтобы измельчить в порошок.
- Поместите измельченное мыло в литровую банку и добавьте 250 мл кипятка и 30 г соды.
- Далее следуете перемолоть смесь погружным блендером/венчиком до однородности.
- Добавьте эфирное масло лаванды для ароматизации моющего средства (по желанию) и мыло или пищевой краситель, чтобы придать оттенок (по желанию).
- Добавьте чайную ложку экологически чистого средства для мытья посуды для эмульгирования.
- Затем влейте кипяток, пока не получите желаемую консистенцию.
- Смешайте до загустения.
- Оставьте на два часа, прежде чем перелить в бутылку.
По словам женщины, такое средство чудесно справляется со стиркой, в том числе в стиральной машине. Однако такой порошок является более экологичным и экономным, чем покупная бытовая химия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что при стирке многие из нас допускают ошибки. Одна из частых проблем касается дозы моющего средства, которое вы вливаете в стиральную машину.