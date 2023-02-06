Порошок своими руками: из каких подручных средств его можно сделать

Ингредиенты для альтернативного порошка легко найдутся в доме

Не все предпочитают использовать для стирки агрессивные моющие средства. Поэтому можно найти замену магазинному порошку, сделав смесь своими руками в домашних условиях. В качестве составляющих понадобятся средства, которые вы без труда отыщите в своем доме.

Как пишет издание Express, лайфхак по изготовлению самодельного порошка рассказала блогерша, хозяйка с многолетним опытом Нэнси Бертуистл. Она призвала следовать советам наших бабушек и мам, немного ограничив применение химии в бытовых целях.

Что нужно для изготовления домашнего порошка:

30 г соды

Кусок мыла

1 чайная ложка жидкости для мытья посуды

Ароматное эфирное масло (по желанию)

Мыло или пищевой краситель (по желанию)

Блендер или венчик

250 мл кипятка

Кувшин

Нож

Разделочная доска

Как сделать порошок в домашних условиях:

Мелко нарежьте кусок мыла и положите его в блендер, чтобы измельчить в порошок. Поместите измельченное мыло в литровую банку и добавьте 250 мл кипятка и 30 г соды. Далее следуете перемолоть смесь погружным блендером/венчиком до однородности. Добавьте эфирное масло лаванды для ароматизации моющего средства (по желанию) и мыло или пищевой краситель, чтобы придать оттенок (по желанию). Добавьте чайную ложку экологически чистого средства для мытья посуды для эмульгирования. Затем влейте кипяток, пока не получите желаемую консистенцию. Смешайте до загустения. Оставьте на два часа, прежде чем перелить в бутылку.

По словам женщины, такое средство чудесно справляется со стиркой, в том числе в стиральной машине. Однако такой порошок является более экологичным и экономным, чем покупная бытовая химия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при стирке многие из нас допускают ошибки. Одна из частых проблем касается дозы моющего средства, которое вы вливаете в стиральную машину.