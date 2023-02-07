Простой лайфхак очистит от чернил ручки даже белую рубашку: необходимое средство точно найдется в доме

Если действовать быстро, то загрязнение отойдет без лишних хлопот

Следы от ручки могут появиться на одежде незаметно для ее владельца и испортить любимую вещь. Однако не спешите расстраиваться, ведь одно аптечное средство превосходно оттирает пятна чернил с ткани. Можно обойтись без агрессивных порошков, как и в случае с выведением масляных загрязнений.

Как пишет издание Express, удалить следы от ручки поможет недорогой, но эффективный продукт. Речь идет о спирте. Суть лайфхака в том, чтобы обработать раствором вещь до того, как поместить в барабан стиральной машины.

Итак, чтобы убрать пятно чернил с одежды рекомендуется использовать медицинский спирт (альтернатива — водка). Что нужно делать, чтобы очистить вещь от следов ручки:

На поверхность положите старое полотенце, а сверх испачканную чернилами часть рубашки.

Нанесите спирт на ватный диск и осторожно, но тщательно промокните рубашку.

Чаще меняйте ватные диски, чтобы пятно не расползалось на другие части рубашки.

Такие нехитрые манипуляции очистят волокна ткани от краски. После обработки спиртом вещь желательно постирать так, как вы обычно это делаете.

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