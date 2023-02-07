Как упаковать посылку, чтобы она точно дошла целой (лайфхак)
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Не самый бюджетный способ, зато надежный
Едва ли не каждый, кто часто пользуется услугами доставки через почтовых операторов, сталкивался с тем, что посылки могут повреждаться в дороге, — однако этого можно избежать.
Надежный, хоть и немного смешной лайфхак опубликовал на своем канале в TikTok пользователь с ником @andrelifehack.
Для надежной упаковки нужны: коробка, скотч, пакет, монтажная пена, нож.
Паковать нужно следующим образом:
- обернуть то, что хотите отправить, в пакет;
- залить дно коробки монтажной пеной;
- положить на пену пакет с отправлением;
- залить коробку пеной до верха;
- подождать 12 часов;
- срезать лишнюю пену, выпирающую из коробки;
- заклеить коробку скотчем.
Как демонстрирует автор видео, с такой упаковкой стакан у него остался целым даже после того, как он пинал коробку ногами по лестнице.
Стоит заметить, что в комментариях украинцы посмеялись, что такие лайфхаки полезны при отправке посылок "Новой почтой", поскольку нередки случаи, что отправления повреждаются из-за неаккуратного обращения работников с ними.
Другие же пошутили, что пенопласт или новый стакан обойдутся значительно дешевле, чем монтажная пена.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сильно "Новая почта" подняла тарифы на пересылку отправлений по Украине с 2023 года.