Как упаковать посылку, чтобы она точно дошла целой (лайфхак)

Не самый бюджетный способ, зато надежный

Едва ли не каждый, кто часто пользуется услугами доставки через почтовых операторов, сталкивался с тем, что посылки могут повреждаться в дороге, — однако этого можно избежать.

Надежный, хоть и немного смешной лайфхак опубликовал на своем канале в TikTok пользователь с ником @andrelifehack.

Для надежной упаковки нужны: коробка, скотч, пакет, монтажная пена, нож.

Паковать нужно следующим образом:

обернуть то, что хотите отправить, в пакет;

залить дно коробки монтажной пеной;

положить на пену пакет с отправлением;

залить коробку пеной до верха;

подождать 12 часов;

срезать лишнюю пену, выпирающую из коробки;

заклеить коробку скотчем.

Перед срезанием пены нужно обязательно подождать, пока она застынет

Как демонстрирует автор видео, с такой упаковкой стакан у него остался целым даже после того, как он пинал коробку ногами по лестнице.

Вот такие испытания пережила коробка

Стакан без единой трещинки

Стоит заметить, что в комментариях украинцы посмеялись, что такие лайфхаки полезны при отправке посылок "Новой почтой", поскольку нередки случаи, что отправления повреждаются из-за неаккуратного обращения работников с ними.

Другие же пошутили, что пенопласт или новый стакан обойдутся значительно дешевле, чем монтажная пена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сильно "Новая почта" подняла тарифы на пересылку отправлений по Украине с 2023 года.