Миссия выполнима: два копеечных средства, которые избавят вас от масляных пятен на джинсах

Простой трюк, который поможет вам удалить даже самые стойкие масляные пятна.

Удаление даже самых стойких масляных пятен — миссия выполнима, главное делать это в нужное время, а именно сразу. Однако, даже если вы заметили загрязнение не сразу, то и эту проблему можно с легкостью решить.

Сегодня мы хотим рассказать, как удалить масляное пятно с джинсов. Как отмечает портал santeplus, отличными союзниками в борьбе с такими загрязнениями на джинсах являются тальк и кукурузный крахмал. Эти продукты очень хорошо впитывают жир и масло с ткани.

Как вывести масляное пятно с джинсов

Чтобы пятно точно исчезло, вам необходимо придерживаться "инструкции". Итого, шаги, которые необходимо выполнить:

Впитайте как можно больше масляного пятна бумажными полотенцами. Обильно нанесите на пятно тальк или кукурузный крахмал и оставьте на 1 час. После уберите тальк/крахмал, и нанесите несколько капель моющего средства на пятно. Втирайте его с обеих сторон джинсов. Затем постирайте одежду в соответствии с рекомендациями.

Раньше мы рассказывали, как легко убрать пятна от дезодоранта из темной одежды. С этим поможет одно доступное средство, которое найдется в каждом доме.