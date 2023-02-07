Запасной вариант: полезные хитрости, как открыть бутылку вина без штопора

Эти хитроумные приемы позволят вам откупорить бутылку вина если под рукой нет штопора.

Побаловать себя бокальчиком вина можно даже тогда, когда в доме нет штопора, и для этого не нужно бежать за ним в магазин или искать бутылку с крышкой, которая закручивается. Есть как минимум четыре "запасных варианта". Также предлагаем ознакомится с тем, как можно за пять секунд открыть любую банку с закрутками.

Прежде чем применять эти советы, вооружитесь осторожностью, пишет портал santeplus, чтобы не навредить себе во время откупоривания бутылки, а также чтобы ее не разбить по неосторожности.

4 надежных способа открыть бутылку без штопора

Способ открывания бутылки плоскогубцами и саморезами

Возьмите два самореза, вставьте их в пробку бутылки. Используя плоскогубцы, вытягивайте шурупы вместе с пробкой, чтобы открыть бутылку.

Откупорьте бутылку вина зажигалкой

В этом случае достаточно нагреть горлышко бутылки с помощью зажигалки. Это вызовет тепловую реакцию, что поможет вытолкнуть пробку из бутылки. Процесс может занять 1-2 минуты.

Эти методы будут вам очень полезны, если под рукой нет штопора

Откупорьте винную бутылку ножом или ножницами.

Вам понадобится острый нож (лучше всего использовать зубчатый) или ножницы. Вставьте лезвие ножа в центр пробки и деликатно выкопайте ее середину. Затем воткните нож или ножницы в пробку под углом 45 градусов и осторожно поверните инструмент, потянув его на себя, как будто вы используете штопор.

"Обувной" метод

Эта техника требует большей усидчивости. Снимите обувь, затем поместите бутылку в одну из туфель на уровне пятки. Затем постучите ботинком по стене или любой другой поверхности, пока штекер постепенно не выйдет. Не ждите, пока пробка выйдет полностью, чтобы когда она вылетит не вылилось вино.

Также ранее мы уже писали о том, как легко открыть банку с крышкой твист-офф. Вам понадобятся подручные средства, которые найдутся на любой кухне.