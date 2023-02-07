Что поместить в микроволновку на 5 минут, чтобы ее очистить: суперпростой трюк

Для лайфхака нужны доступные и недорогие продукты

Микроволновая печь – один из часто используемых бытовых приборов на любой кухне. И если снаружи мы часто протираем поверхность, то за порядком внутри следят не все. А это весьма важно для соблюдения гигиены приготовления пищи.

Очистить микроволновку от пригоревшей еды и других загрязнений можно просто и быстро, используя лишь натуральные ингредиенты. Все, что вам понадобится, вода и лимон. Эффективный лайфхак публикует издание Express.

Суть лайфхака в том, чтобы поместить половинку лимона в воду и нагреть в микроволновой печи примерно до тех пор, пока она не закипит. Пар должен размягчить любую пригоревшую пищу настолько, чтобы ее можно было удалить без особых усилий. К тому же, лимон устранит любой неприятный запах.

Итак, чтобы очистить микроволновку внутри с помощью лимона и воды, следуйте таким шагам:

Половину лимона поместите в емкость с водой.

Поставьте в микроволновку на пять минут.

Оставьте ненадолго и не открывайте дверцу.

Протрите внутренние стенки микроволновки, благодаря трюку все остатки еды удаляются очень просто.

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