Что поместить в микроволновку на 5 минут, чтобы ее очистить: суперпростой трюк
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Для лайфхака нужны доступные и недорогие продукты
Микроволновая печь – один из часто используемых бытовых приборов на любой кухне. И если снаружи мы часто протираем поверхность, то за порядком внутри следят не все. А это весьма важно для соблюдения гигиены приготовления пищи.
Очистить микроволновку от пригоревшей еды и других загрязнений можно просто и быстро, используя лишь натуральные ингредиенты. Все, что вам понадобится, вода и лимон. Эффективный лайфхак публикует издание Express.
Суть лайфхака в том, чтобы поместить половинку лимона в воду и нагреть в микроволновой печи примерно до тех пор, пока она не закипит. Пар должен размягчить любую пригоревшую пищу настолько, чтобы ее можно было удалить без особых усилий. К тому же, лимон устранит любой неприятный запах.
Итак, чтобы очистить микроволновку внутри с помощью лимона и воды, следуйте таким шагам:
- Половину лимона поместите в емкость с водой.
- Поставьте в микроволновку на пять минут.
- Оставьте ненадолго и не открывайте дверцу.
- Протрите внутренние стенки микроволновки, благодаря трюку все остатки еды удаляются очень просто.
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