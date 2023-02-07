Потрясающий эффект за сущие копейки: как сделать, чтобы обычная свеча горела сутки

Рассказываем, как самостоятельно изготовить свечу долгого горения

За последние несколько месяцев свечи перестали ассоциироваться у украинцев с предметом для создания романтической атмосферы. Теперь это — источник света во время отключений электроэнергии и источник тепла, когда батареи не греют. Учитывая высокие цены и то, что купленные свечи горят совсем недолго (всего несколько часов), люди уже давно ищут и придумывают все новые и новые способы делать их самостоятельно: из мыла или старых свечей, картофеля, мандаринов и т.д.

И как бы там ни было, а хочется, чтобы даже дешевая самодельная свеча хорошо светила и долго горела. Как сделать свечу, которая будет гореть около суток, рассказывает Ukr.Media. Отмечается, что для "модернизации" понадобятся сущие копейки, зато эффект будет потрясающим.

Как сделать свечу долгого горения

Свечу длительного горения, которая прослужит 24 часа, а то и больше, можно сделать из самых дешевых материалов. Это очень просто, однако следует быть осторожными: все же речь идет о горящей вещи.

Нам надо:

Парафиновая свеча

Восковая свеча

Щепотка соли

Небольшая банка

Подсолнечное масло

Нож

Спички

Рекомендация: масло лучше брать рафинированное, чтобы не чувствовалось никаких посторонних запахов. А вот соль нужна для того, чтобы убрать всю лишнюю влагу из растительного масла.

Пошаговая инструкция:

Опустите восковую свечу в стеклянную емкость, затем отрежьте соответствующую длину. На дно капните немного растопленного парафина и пока он не застыл, сразу закрепите отрезанную восковую свечу. Налейте в банку масло и добавьте щепотку соли.

Вот и все – свеча долгого горения готова. Растительное масло не только значительно продлит срок службы обычной свечи, но и послужит как увеличительная линза. Поэтому такие самодельные свечи рекомендуют ставить возле зеркал и стекла — так в комнате визуально будет гораздо больше света.

Раньше мы рассказывали, как сделать, чтобы в доме всегда пахло свежестью и было меньше пыли. С этим поможет один любопытный секрет от корейцев.