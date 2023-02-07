Как спасти пересоленное блюдо: чем можно убрать соль из супа, каши, мяса и овощей

Даже не думайте выбрасывать готовое блюдо! Всё можно исправить

Часто случается так, что во время готовки не сразу удается угадать с количеством соли. Вы понемногу подсаливаете блюдо, а потом еще и еще… И вдруг оказывается, что оно ужасно пересолено! Чтобы такого не произошло, во-первых, следует принять во внимание, как правильно солить супы и бульоны, и когда добавлять соль в гречку. Во-вторых, даже если соли оказалось многовато, еще не все потеряно — блюду можно вернуть нормальный вкус.

Несколькими эффективными лайфхаками делится сайт odnaminyta. В этой публикации мы расскажем, как с помощью других компонентов спасти пересоленное мясо, овощи, суп и крупы.

Пересоленный суп – что делать

Здесь все достаточно просто: нужно отлить часть соленого бульона и долить воды, а потом немного прокипятить суп. Это самый простой способ исправить ситуацию.

Кроме того, поможет сырой яичный белок. Его можно влить в кастрюлю с пересоленным супом, хорошо перемешать и дождаться, пока он проварится – за это время белок впитает часть соли. После этого его просто достают из супа.

Есть еще один эффективный метод: нужно добавить рис. Просто заверните горсть рисовой крупы в марлю и опустите ее в кастрюлю примерно на 20 мин.

Если пересоленная каша

Несколько сложнее спасти пересоленную крупу. В таком случае придется сварить еще одну небольшую порцию каши и хорошо размешать. Конечно же, новая порция крупы не солится вообще.

Еще один вариант: разбавить блюдо жареными овощами, мясом или соусом. Их тоже во время приготовления не солят.

Пересоленное мясо или овощи

Здесь пригодятся такие компоненты, как лимонный сок, томатная паста или помидоры, сахар и даже мед. Если добавить немного "секретного ингредиента" себе по вкусу, то с большой вероятностью ему удастся перебить соль.

Также скрыть перебор с солью поможет картофель. Его просто нарезают небольшими кусочками и добавляют в блюдо, пока оно готовится. Как только все будет готово, картошку просто убирают.

Раньше мы рассказывали, как разморозить мясо за 10 мин без микроволновки. Это самый простой из всех возможных способов и он точно никак не повлияет на вкус будущего блюда.