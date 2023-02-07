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Как спасти пересоленное блюдо: чем можно убрать соль из супа, каши, мяса и овощей

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Исправить ошибку действительно очень просто
Исправить ошибку действительно очень просто. Фото freepik.com

Даже не думайте выбрасывать готовое блюдо! Всё можно исправить

Часто случается так, что во время готовки не сразу удается угадать с количеством соли. Вы понемногу подсаливаете блюдо, а потом еще и еще… И вдруг оказывается, что оно ужасно пересолено! Чтобы такого не произошло, во-первых, следует принять во внимание, как правильно солить супы и бульоны, и когда добавлять соль в гречку. Во-вторых, даже если соли оказалось многовато, еще не все потеряно — блюду можно вернуть нормальный вкус.

Несколькими эффективными лайфхаками делится сайт odnaminyta. В этой публикации мы расскажем, как с помощью других компонентов спасти пересоленное мясо, овощи, суп и крупы.

Пересоленный суп – что делать

Здесь все достаточно просто: нужно отлить часть соленого бульона и долить воды, а потом немного прокипятить суп. Это самый простой способ исправить ситуацию.

Кроме того, поможет сырой яичный белок. Его можно влить в кастрюлю с пересоленным супом, хорошо перемешать и дождаться, пока он проварится – за это время белок впитает часть соли. После этого его просто достают из супа.

Есть еще один эффективный метод: нужно добавить рис. Просто заверните горсть рисовой крупы в марлю и опустите ее в кастрюлю примерно на 20 мин.

Если пересоленная каша

Несколько сложнее спасти пересоленную крупу. В таком случае придется сварить еще одну небольшую порцию каши и хорошо размешать. Конечно же, новая порция крупы не солится вообще.

Еще один вариант: разбавить блюдо жареными овощами, мясом или соусом. Их тоже во время приготовления не солят.

Пересоленное мясо или овощи

Здесь пригодятся такие компоненты, как лимонный сок, томатная паста или помидоры, сахар и даже мед. Если добавить немного "секретного ингредиента" себе по вкусу, то с большой вероятностью ему удастся перебить соль.

Также скрыть перебор с солью поможет картофель. Его просто нарезают небольшими кусочками и добавляют в блюдо, пока оно готовится. Как только все будет готово, картошку просто убирают.

Раньше мы рассказывали, как разморозить мясо за 10 мин без микроволновки. Это самый простой из всех возможных способов и он точно никак не повлияет на вкус будущего блюда.

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