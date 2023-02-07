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Как яйца могут помочь наточить ножи на блендере: хитрость, которая пригодится на кухне

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Как заточить ножи мясорубки или блендера
Как заточить ножи мясорубки или блендера. Фото pexels.com

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Мясорубка и блендер — это та техника, без которой современные домохозяйки уже наверняка и не представляют, как бы справлялись. Они значительно ускоряю время готовки, что дает возможность не стоять часами у плиты. Однако со временем их ножи становятся тупее, а это значит, что их нужно заточить. И сделать это можно самостоятельно, так же как и обычный кухонный нож.

Как отмечает портал prostoway, с задачей "наточить ножи на блендере/мясорубке" с легкостью справится любая хозяйка. И для этого ей понадобятся куриные яйца.

Как заточить ножи мясорубки или блендера

Чтобы ножи блендера снова стали острыми, вам понадобится яичная скорлупа. Достаточно будет 2-3 яиц. Снимите с них скорлупу, а с нее внутреннюю шкурку. После высушите ее и положите в блендер. Включить его и перебейте скорлупу 1-2 минут. Вот и все — нож блендера будет заточен.

А вот чтобы заточить нож мясорубки, вам понадобится наждачная бумага. Вырежьте из нее кружочек диаметром как решетка мясорубки, вставьте его шлифовальной стороной к ножу и несколько раз прокрутите ручку мясорубки против часовой стрелки.

Ранее "Телеграф" писал о полезных применениях винной пробки на кухне. Эти советы пригодятся хозяйкам и даже спасут от неприятных ситуаций.

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#Нож #Блендер #Лайфхак #мясорубка