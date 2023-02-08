Укр

Быстро и без химии: как отмыть кран от налета без уксуса и соды

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Известковый налет - частая проблема, встречающаяся в доме
Известковый налет - частая проблема, встречающаяся в доме. Фото pexels.com

Этот трюк поможет вам быстро очистить кран

Решить проблему кранов, пораженных известковым налетом, с которой 100% сталкивалась каждая домохозяйка, можно быстро и без химических средств. При чем вам не понадобятся "стандартные" сода и уксус, которые часто для этого используют. Что же поможет вернуть смесителям былой блеск.

Для того чтобы добиться впечатляющей чистоты кранов в рекордно короткие сроки, вам понадобятся лимон и соль, пишет портал santeplus. Благодаря этим двум продуктам от налета не останется и следа, а также это отличная профилактика для его появления.

Как удалить известковый налет из крана

  1. Для уборки вам понадобится разрезанный пополам лимон. Посыпьте его мелкой солью, а затем вотрите его в проблемную поверхность и оставьте на 5 минут.
  2. Спустя нужное время, осторожно протрите кран губкой из микрофибры, а после ополосните и высушите поверхность. Налет исчезнет волшебным образом.

Раньше мы рассказывали, чем помыть окна, чтобы они засияли уже через 10 минут. Этот хитрый трюк с белым уксусом считается одним из самых дешевых и одновременно одним из самых эффективных.

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#Уборка #Кран #Налет #Лайфхак