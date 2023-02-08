Топ-5 советов астрологов, которые слушают все, но делать этого не стоит

Безоговорочное доверие к словам астрологов может изменить вашу жизнь. И не всегда так, как бы вам хотелось

Многие годы люди обращаются к астрологам: кому-то необходим совет, кто-то желает узнать будущее или даже свою судьбу, а некоторые просто ради любопытства проверяют астрологический прогноз на месяц или год.

Впрочем, слушая советы астрологов, не следует отключать критическое мышление, ведь каждый человек уникален, как и его личный гороскоп. Телеграф рассказывает о советах астрологов, которым точно не следует доверять на 100%.

Считать гороскоп точным

Если бы это странно не звучало, но гороскоп, даже если иногда он совпадает с происходящим в вашей жизни, не точен. Ведь для того чтобы составить полную характеристику именно для вас, астрологам необходимо больше информации, чем ваш месяц рождения.

Конечно, не следует отказываться от удовольствия прочесть прогноз на неделю, но менять свои планы или огорчаться из-за него не стоит.

Судить людей по гороскопу

Сколько раз мы слышали что-то вроде: "Он — Водолей, потому самовлюбленный и эгоистический". Но является ли это гарантированной правдой? Гороскоп может подсказать, с какими людьми нам легче строить коммуникацию, а с которыми, напротив, отношения получаются достаточно конфликтными. Но характер зависит не только от дня рождения, но и от окружения человека, его детства и воспитания.

Жить только по фазам Луны

Часто в интернете можно прочесть астрологические советы, зависящие от фазы Луны. Например, на новую Луну нужно планировать кардинальные изменения, а во время полной – не торопиться с принятием решений. Однако если ваши планы не совпадают с астрологическим циклом, не нужно их откладывать или вообще отменять. Все же прислушиваться к себе правильнее, чем к советам астрологов.

Пытаться подстроиться под свой знак Зодиака

Иногда люди, читая характеристику своего знака, могут обнаружить определенные разногласия с реальностью. Более того, в связи с этим некоторые даже пытаются насильственно себя изменить, чтобы привлечь удачу в жизнь и отвечать своему гороскопу. Впрочем, не стоит столь серьезно относиться к общему описанию знака, а если вы уже решили его читать, то обращайте внимание на сходство в характеристике, а не на расхождения.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, для которых февраль обернется крахом.