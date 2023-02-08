Топ-5 порад астрологів, які слухають усі, але робити цього не варто

Беззаперечна довіра до слів астрологів може змінити ваше життя. І не завжди так, як би вам хотілося

Протягом багатьох років люди звертаються до астрологів: комусь необхідна порада, хтось бажає дізнатися майбутнє чи навіть свою долю, а дехто просто заради цікавості перевіряє астрологічний прогноз на місяць чи рік.

Втім, слухаючи поради астрологів, не слід вимикати критичне мислення, адже кожна людина – унікальна, як і її особистий гороскоп. "Телеграф" розповідає про поради астрологів, яким точно не слід довіряти на 100%.

Вважати гороскоп точним

Якби це дивно не звучало, але гороскоп, навіть, якщо інколи він співпадає з тим, що відбувається у вашому житті, не є точним. Адже для того, щоб скласти повну характеристику саме для вас астрологам необхідно більше інформації, ніж ваш місяць народження.

Звісно, не слід відмовлятися від задоволення прочитати прогноз на тиждень, але міняти свої плани чи засмучуватися через нього не варто.

Судити людей за гороскопом

Скільки разів ми чули щось на кшталт: "Він – Водолей, тому самозакоханий та егоїстичний". Але чи є це гарантованою правдою? Гороскоп може підказати, з якими людьми нам легше будувати комунікацію, а з якими, навпаки, стосунки виходять досить конфліктними. Та характер залежить не тільки від дня народження, але і від оточення людини, її дитинства та виховання.

Жити лише за фазами Місяцю

Часто в інтернеті можна прочитати астрологічні поради, які залежать від фази Місяцю. Наприклад, на новий Місяць треба планувати кардинальні зміни, а під час повного – не поспішати з прийняттям рішень. Проте якщо ваші плани не співпадають з астрологічним циклом, не потрібно їх відкладати чи взагалі скасовувати. Все ж таки прислухатися до себе правильніше, ніж до порад астрологів.

Намагатися підлаштуватися під свій знак Зодіаку

Інколи люди, читаючи характеристику свого знаку, можуть знайти певні розбіжності з реальністю. Ба більше, у зв'язку з цим деякі навіть намагаються насильно себе змінити, щоб притягнути удачу в життя та відповідати своєму гороскопу. Втім, не варто настільки серйозно ставитися до загального опису знаку, а якщо ви вже й вирішили його читати, то звертайте увагу на схожість в характеристиці, а не на розбіжності.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких лютий обернеться крахом.