Сколько раз в месяц нужно чистить расческу и как правильно это делать: важные нюансы

Привести в порядок расческу довольно просто

Кисти для макияжа, повязки на волосы и расчески – часто используемые косметические средства, которые обязательно нуждаются в регулярном очищении. Ухаживать за расческой просто, но есть небольшие нюансы, особенно если речь идет о деревянной расческе, которая в зимнее время помогает уменьшить статику.

На расческах скапливаются волосы, чешуйки кожи и следы пота. Так что важно чистить ее хотя бы один раз в месяц, чтобы обеспечить гигиену и сохранить изделие в лучшем состоянии, говорится в материале glam.

Как правильно ухаживать за расческой

Самый просто способ очистить расческу: смешать теплую воду с шампунем и замочить в этом растворе расческу. После щетку следует промыть в прохладной воде и дать полностью высохнуть (лучше всего на воздухе). Однако такой алгоритм не следует применять к расческам, изготовленным из дерева. Иначе предмет можно испортить.

Как очистить расческу с деревянной ручкой? Сначала вытащите волосы (для удобства можно воспользоваться пинцетом). Поместите щетину под струю воды, но старайтесь не мочить деревянную ручку. Промойте небольшим количеством шампуня. Высушите так, чтобы вода не стекала на дерево.

Для обработки деревянной расчески можно использовать масло чайного дерева. Для этого выполните простые шаги:

Удалите волосы с щетинок.

Наполните миску примерно 250 мл горячей воды и добавьте пять капель масла чайного дерева, размешайте.

Окуните ткань в смесь и потрите поверхность всей расчески, включая ручку. Только следите за тем, чтобы на древесину не попадало слишком много воды.

Возьмите старую зубную щетку, окуните в смесь воды и масла чайного дерева. Прочистите пространство между щетинками.

Сушите расческу щетиной вниз.

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