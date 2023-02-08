Бюджетный лайфхак для хозяек: застарелый нагар со сковородки легко уберет зубная паста

Самый простой способ отчистить сковородку без лишних хлопот

Как бы вы ни старались, а избежать того, что иногда на кухне что-то выкипает или пригорает, невозможно. Периодически посуду приходится спасать от "древних" остатков пищи и нагара. Справиться с этой проблемой несложно, ведь на рынке представлено немало различных специальных средств. Однако немногие знают, что все необходимое для "реанимации" сковородки уже есть у него дома.

Оказывается, устаревший жир и нагар из сковородки легко уберет обычная зубная паста. Как это работает и как правильно использовать это средство, рассказывает ukr.media.

Первое, о чем следует знать: зубная паста послужит максимально щадящим абразивным средством. Не беспокойтесь о том, что она может поцарапать поверхность.

Нам понадобятся:

зубная паста;

мягкая губка;

теплая вода.

Как очистить сковороду зубной пастой:

Зубную пасту постепенно наносят по всей поверхности сковороды. Далее растираем ее губкой. Оставляем сковороду как минимум на 3 часа, но лучше — на ночь. Теперь сковороду нужно ополоснуть под теплой проточной водой. Весь нагар при этом легко ототрется обычной мягкой губкой. После этого нужно еще раз промыть сковороду – теперь лучше сделать это в горячей воде с использованием средства для мытья посуды.

Раньше мы рассказывали, какой простой продукт вернет блестящий вид старой сковороде. Чтобы воспользоваться этим простым лайфхаком, вам даже не придется ничего дополнительно покупать.