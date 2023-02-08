Простоят в два раза дольше: как ухаживать за срезанными цветами разных видов
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Эти советы помогут наслаждаться красивым букетом намного дольше
День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, — это очень романтический праздник, когда влюбленные обмениваются подарками, и конечно же девушки получают от своих возлюбленных красивые букеты цветов. Согласитесь, так бы хотелось, чтобы они стояли свежими как можно дольше. И это возможно.
Как отмечает портал prostoway, разные виды цветов нуждаются в различном уходе. И сегодня мы хотим рассказать вам об уходе за розами, нарциссами, тюльпанами, герберами и лилиями.
Как ухаживать за срезанными цветами, чтобы они простояли дольше
- Розы — удалите листья и срежьте попадающие под воду шипы. А сам срез стебля лучше сделать косым.
- Нарциссы — поскольку они выделяют ядовитый сок, воду следует менять очень часто. Также с ними в одну вазу не стоит ставить другие цветы.
- Тюльпаны — этот цветок любит очень холодную воду. Вы даже можете добавить в вазу несколько кусочков льда.
- Герберы — натрите срез стебля солью и цветы не увянут быстро.
- Лилии — удалите все тычинки и цветок будет радовать вас очень долго.
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