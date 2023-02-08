"Фокус", о котором знают далеко не все: зачем нужно жарить мыло на сковородке

Отмыть сковородку от жира и нагара поможет хозяйственное мыло

Из-за долгого пользования сковородками на них рано или поздно образовывается нагар, который не только портит их внешний вид, но и ведет к постоянным пригораниям и выделению неприятного запаха. Удалить нагар со сковороды на самом деле не составляет особого труда, при том для этого можно использовать даже подручные средства.

Как сообщает РБК-Украина, чтобы вернуть сковородке былую чистоту, достаточно всего лишь пожарить на ней хозяйственное мыло.

При этом это средство не только позволяет убрать нагар, но и позволяет побороть даже толстый слой жира.

Для этого необходимо натереть немного хозяйственного мыла на терке, после чего получившеюся стружку засыпьте на сковородку и залейте туда воды. Жидкости много не нужно, но она должна покрывать мыло.

Прожаривать "коктейль" необходимо до тех пор, пока мыло не превратится в однородную массу. Зачастую на это уходит от силы 10 минут.

Когда смесь остынет, необходимо взять щетку или грубую губку и оттереть сковородку.

Похожим образом можно очистить и внешнюю сторону сковородки. Для этого надо растворить натертое мыло в теплой воде до получения кашицы, а затем смешать с погашенной уксусом содой и нанести на поверхность.

Спустя 15 минут сковородку можно почистить.

На самом деле никакой "магии" в этом нет, поскольку хозяйственное мыло содержит в себе щелочь, которая хорошо справляется с любыми жирными загрязнениями. Именно благодаря щелочи своими чистящими свойствами обладают и большинство специализированных средств для мытья посуды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем удалить нагар со стеклянной посуды и других поверхностей.